Daniel Alves se manifesta sobre polêmica no PSG e responde Forlán

Em dois posts no seu twitter, Daniel Alves falou sobre a polêmica do último jogo do PSG, quando pegou a bola em uma cobrança de falta, contrariando Cavani e deixando Neymar bater. A atitude levantou suspeitas de uma "panela" brasileira no clube e foi criticada por Diego Forlán em uma entrevista.

"Era um problema entre Neymar e Cavani, são coisas que acontecem em todas as equipes. A atitude de Alves, de tirar a bola de Cavani para entregá-la a Neymar, não tem qualquer sentido", disse o meiocampista uruguaio, que atualmente joga pelo Mumbai City, da Índia.

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 21 de setembro de 2017

Alves respondeu dizendo que não tirou a bola de ninguém, e sim que a tiraram dele. Em seguida, relembrou que o último gol de falta do PSG era dele e pediu que parassem de fazer polêmica com seu nome.

Y también para vuestros datos el último gol de falta de Psg lo hice yo.... así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre. https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 21 de setembro de 2017

Além da diputa pela cobrança de falta, Neymar e Cavani discutiram sobre um pênalti, que Cavani bateu e perdeu. O ocorrido no jogo diante do Lyon, que o PSG venceu por 2 a 0, deu margem a diversas especulações na imprensa europeia, como a de que Thiago Silva teria impedido os atacantes de chegarem às vias de fato no vestiário e de que o brasileiro teria pedido que o uruguaio fosse negociado. Por fim, o jornal L'Équipe publicou que o próprio Daniel Alves teria dado um jantar para reconciliar os dois.

"Fico muito feliz que eles almocem ou jantem juntos. Bom que se reúnam não só na concentração, mas também fora dela. Bom que conversem sobre tudo. Acho ótimo. Fiquei feliz com a reunião deles", disse Unai Emery, técnico da equipe, que não definiu quem será o principal cobrador de faltas e pênaltis da equipe.