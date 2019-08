Daniel Alves será apresentado na terça, no Morumbi, com ingresso a R$ 5

O lateral-direito Daniel Alves será apresentado pelo São Paulo na terça-feira, às 20h, no Morumbi. Os ingressos custarão R$ 5 e serão comercializados a partir deste sábado pela internet. O clube prepara uma grande festa no estádio, com palco no centro do gramado, fogos de artifício e fumaça.

Daniel Alves passa férias em Fortaleza e chegará a São Paulo neste fim de semana. Ele iniciará exames e trabalhos no clube tricolor na segunda-feira. O último jogo do lateral-direito foi a final da Copa América, no dia 7 de julho, quando a seleção brasileira venceu o Peru e conquistou a competição.

O São Paulo só voltará a jogar no dia 10 de agosto, no Morumbi, contra o Santos, porque a partida contra o Athletico-PR foi adiada. A tendência é de que Daniel Alves não fique à disposição para o clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, Daniel Alves foi anunciado na noite da última quinta-feira pelo São Paulo. Ele estava livre no mercado desde junho, quando acabou seu contrato com o Paris Saint-Germain, da França. O lateral assinou com o clube tricolor até o fim de 2022.

O São Paulo será o sexto clube de Daniel Alves, que realizará o sonho de jogar no seu time de coração. Ele iniciou a carreira no Bahia e ficou 17 temporadas na Europa: atuou por Sevilla e Barcelona, da Espanha, Juventus, da Itália, e Paris Saint-Germain, da França.