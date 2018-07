Daniel Alves sofre lesão no tornozelo e vira desfalque no Barcelona

O técnico Luis Enrique já não poderia contar com o lateral Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, na França. Para piorar, o brasileiro sentiu um problema no tornozelo direito e pode virar desfalque para as próximas partidas do Barcelona.

Daniel Alves atuou normalmente diante do Sevilla, no último sábado, mas sentiu o tornozelo direito. Após a partida, passou por exames que diagnosticaram uma entorse de grau 1 no local, o que faz com que o jogador se torne dúvida para os próximos compromissos dos catalães.

A última semana foi movimentada para Daniel Alves. O jogador chegou a anunciar, através de sua empresária, que não ficaria no Barcelona após o fim da temporada, quando seu contrato se encerra. O presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, no entanto, garantiu que ainda não desistiu de ter o brasileiro.

Mas Daniel Alves não é o único problema do Barcelona para o duelo desta quarta. O outro, aliás, é bem mais antigo. O zagueiro Vermaelen até treinou com os companheiros em parte da atividade desta segunda, mas segue fora da equipe.

Com isso, Luis Enrique divulgou a lista de 23 relacionados para enfrentar o PSG. Ela tem: Ter Stegen, Bravo, Masip, Montoya, Piqué, Rakitic, Sergio, Xavi, Pedro, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Bartra, Douglas, Jordi Alba, Sergi Roberto, Adriano, Mathieu e Munir.