Daniel Alves tem mais títulos do que todos os clubes da Série A neste século

Reforço do São Paulo, Daniel Alves tem mais títulos do que todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro neste século (veja a lista abaixo). Desde que iniciou a carreira em 2001, no Bahia, o lateral-direito já levantou 40 troféus e é o jogador mais vitorioso da história do futebol. O último foi a Copa América com a seleção em julho.

Pelo Bahia, Daniel Alves foi campeão baiano (2001) e da Copa do Nordeste (2001 e 2002). No Sevilla, da Espanha, conquistou a Liga Europa (2005/06 e 2006/07), a Supercopa da Eufa (2006), a Copa do Rei (2006/07) e a Supercopa da Espanha (2007).

Comprado pelo Barcelona, o lateral participou da fase mais vitoriosa do clube catalão. Conquistou o Mundial (2009, 2011 e 2015), Liga dos Campeões da Europa (2008/09, 2010/11 e 2014/15), Supercopa da Uefa (2009, 2011 e 2015), Campeonato Espanhol (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16), Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16) e Supercopa da Espanha (2009, 2010, 2011 e 2013).

Em uma temporada na Itália, Daniel Alves conquistou dois títulos pela Juventus: Campeonato Italiano (2016/17) e Copa da Itália (2016/17). No Paris Saint-Germain, da França, levantou os troféus de Campeonato Francês (2017/18 e 2018/19), Copa da França (2018/18), Copa da Liga (2017/18) e Supercopa da França (2017).

Pela seleção brasileira, o lateral foi bicampeão da Copa das Confederações (2009 e 2013) e da Copa América (2007 e 2019). Aos 36 anos, ele tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022.

O São Paulo será o sexto clube de Daniel Alves, que voltará a atuar no Brasil após 17 anos na Europa. Ele estava livre no mercado depois do fim do seu vínculo com o Paris Saint-Germain e assinou contrato com o time tricolor até o fim de 2022.

VEJA OS TÍTULOS DOS CLUBES DA SÉRIE A NESTE SÉCULO:

São Paulo: sete títulos (Mundial de Clubes, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Paulista, Rio-São Paulo e três Brasileiros).

Corinthians: 18 títulos (Mundial de Clubes, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, Série B, Rio-São Paulo, quatro Brasileiros, duas Copas do Brasil e sete Paulistas).

Santos: 12 títulos (Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, dois Brasileiros e sete Paulistas).

Palmeiras: sete títulos (dois Brasileiros, duas Séries B, duas Copas do Brasil e um Paulista).

Flamengo: 12 títulos (Brasileiro, duas Copas do Brasil e nove Cariocas).

Fluminense: seis títulos (Copa do Brasil, dois Brasileiros e três Cariocas).

Vasco: cinco títulos (Copa do Brasil, Série B e três Cariocas).

Botafogo: cinco títulos (Série B e quatro Cariocas).

Internacional: 18 títulos (Mundial de Clubes, duas Libertadores da América, duas Recopas Sul-Americana, uma Copa Sul-Americana e 12 Gaúchos).

Grêmio: 12 títulos (Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, duas Copas do Brasil, uma Série B e seis Gaúchos).

Cruzeiro: 15 títulos (três Brasileiros, três Copas do Brasil e nove Mineiros).

Atlético-MG: dez títulos (Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Série B e seis Mineiros).

Athletico-PR: nove títulos (Copa Sul-Americana, Brasileiro e sete Paranaenses).

Fortaleza: 13 títulos (Série B, Copa do Nordeste e 11 Cearenses).

Ceará: nove títulos (Copa do Nordeste e oito Cearenses).

Bahia: nove títulos (três Copas do Nordeste e seis Baianos).

Goiás: 11 títulos (Série B e dez Goianos).

Chapecoense: cinco títulos (Copa Sul-Americana e quatro Catarinenses).

Avaí: quatro títulos (quatro Catarinenses).

CSA: quatro títulos (Série C e quatro Alagoanos).