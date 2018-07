Daniel Alves vai atrás de seu segundo título mundial pelo Barcelona

YOKOHAMA - O lateral Daniel Alves está ansioso por aquele que pode ser seu segundo título mundial. O brasileiro, campeão com o Barcelona em 2009, contra o Estudiantes, pode ser campeão novamente no domingo, na partida contra o Santos.

Daniel Alves não enfrentou o Al-Sadd na semifinal do Mundial de Clubes, mas deve estar presente na decisão em Yokohama. “Espero um duelo bastante difícil”, disse o atleta, evitando falar em confronto pessoal contra o craque Neymar. “Nós estamos preparados para tudo, sabendo também que não vai ser um jogo do Neymar contra o Dani e sim do Barcelona contra o Santos.”

O lateral-direito do time espanhol conhece bem Neymar, com quem já jogou na seleção brasileira. “Acho que um jogador da qualidade do Neymar é impossível não comentar. Mas é um jogo de equipe, não é um jogo individual. Mas sabemos que as individualidades podem fazer a diferença”, comentou. “São dois grandes times numa final esperada pelos espectadores e pela mídia, pelo fato de que um lado tem o Neymar e do outro tem o Messi.”

Em 2009, Daniel Alves enfrentou o Atlante/MEX e também o Estudiantes, quando fez uma assistência na vitória por 2 a 1. Agora, trabalha por novo sucesso. “Espero que tenhamos sorte e possamos fazer as coisas bem feitas para conquistarmos esse título. Vai ser difícil e bem complicado, como foi o anterior.”