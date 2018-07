Daniel Alves vestirá a 4 e será capitão em homenagem a Carlos Alberto Torres

O lateral direito Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira na partida com a Argentina e usará uma braçadeira com a inscrição "Eterno Capitão". Além disso, o jogador, que costuma vestir a camisa 2, vestirá a 4 no clássico de quinta-feira. O número é o mesmo que consagrou Carlos Alberto Torres, tricampeão do mundo com a seleção na Copa de 1970 e que faleceu no mês passado, vítima de ataque cardíaco.

Essa será apenas uma das homenagens previstas ao ex-jogador na partida válida pelas Eliminatórias. Além da braçadeira de capitão que Daniel Alves carregará, na cor branca, todos os demais jogadores atuarão com uma faixa preta com a mesma inscrição.

Antes da partida, será respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Carlos Alberto Torres. O Capita, que faleceu em 25 de outubro, foi velado na sede da CBF e enterrado no cemitério do Irajá, na zona norte do Rio.