Daniel Alves volta a treinar com o resto do grupo do Barcelona

Depois de ficar fora do treino da última quinta-feira, quando realizou apenas trabalhos específicos em separado, Daniel Alves foi a principal novidade da atividade realizada nesta sexta pelo elenco do Barcelona.

O lateral-direito brasileiro voltou a trabalhar com o resto do grupo de jogadores e assim deve ser normalmente relacionado para a partida deste domingo, contra o Athletic Bilbao, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O Barça não revelou os motivos para Daniel Alves não ter treinado na última quinta, mas tudo indica que ele foi apenas poupado visando ficar em condições ideais de atuar nesta 22ª rodada da competição nacional.

Já o lateral brasileiro Douglas, que está prestes a completar três semanas em seu processo de recuperação de uma lesão muscular, voltou a realizar atividades específicas, distante dos seus companheiros de elenco.

O Barça fará na manhã deste sábado o seu último treino para o confronto deste domingo, no qual a equipe catalã tentará se manter na vice-liderança isolada do Campeonato Espanhol e se aproximar do líder Real Madrid. Com 50 pontos, está hoje a quatro do seu arquirrival, que neste sábado trava clássico com o Atlético de Madrid, este o terceiro colocado, com 47 pontos.