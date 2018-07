Daniel Alves volta aos treinos e pode jogar no Barcelona O Barcelona treinou nesta quarta-feira, um dia após vencer o Celtic por 2 a 1 pela Liga dos Campeões da Europa, com uma novidade. Afastado da equipe por mais de duas semanas por causa de uma lesão muscular, sofrida no dia 7 de outubro, o lateral-direito Daniel Alves trabalhou normalmente com os jogadores que não participaram do compromisso pelo torneio continental.