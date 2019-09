Daniel Alves volta da seleção brasileira e treina no São Paulo

O lateral-direito Daniel Alves voltou a treinar no São Paulo nesta quinta-feira. Após voltar dos Estados Unidos, onde esteve à disposição da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Peru, o jogador realizou apenas trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

LEIA TAMBÉM > Raí defende departamento médico e vê São Paulo pronto para brigar pelo título

Daniel Alves não saiu do banco de reservas no amistoso contra o Peru, na madrugada da última quarta-feira. O técnico Cuca comemorou o "descanso" do jogador, que voltará a ser opção no São Paulo para a partida contra o CSA, no domingo, no Morumbi.

O meia Igor Gomes, que estava com a seleção brasileira apenas para ser observado pelo técnico Tite nos treinamentos, também se reapresentou ao São Paulo nesta quinta-feira. Ele, porém, trabalhou em campo com o elenco no CT da Barra Funda.

O treino tático comandado por Cuca foi fechado à imprensa, que pôde ver somente o aquecimento dos jogadores nesta quinta-feira. Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o CSA tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato (Everton) e Pablo (Raniel).

Nesta quinta-feira, o meia Hernanes e os atacantes Alexandre Pato, Pablo e Toró novamente treinaram normalmente com o restante do elenco. O quarteto está recuperado de lesão, mas Cuca adota cautela por causa do ritmo de jogo. Como Hernanes e Toró já eram reservas, a tendência é de que Pato e Pablo reforcem o time neste domingo.

Os desfalques certos do São Paulo para a partida são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas, que operou o joelho direito recentemente e só voltará a jogar no ano que vem. O elenco volta a treinar na tarde desta sexta-feira, em atividade fechada à imprensa.