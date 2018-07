Daniel Carvalho assina com o Botafogo e pode estrear quarta

O meia Daniel Carvalho é oficialmente jogador do Botafogo. Nesta segunda-feira, o clube carioca anunciou a contratação do meia, de 32 anos, que já vinha treinando com o elenco dirigido por René Simões nos últimos dias, mas só agora assinou um acordo com a equipe para a sequência da temporada, que inclui a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Daniel Carvalho assinou contrato com o Botafogo até o final desta temporada. E o jogador pode fazer a sua estreia nesta quarta-feira, quando o time vai enfrentar o Capivariano, no interior paulista, pela segunda fase da Copa do Brasil, ainda mais que René escalará um time formado basicamente por reservas, poupando os seus principais jogadores para a finalíssima do Campeonato Carioca contra o Vasco, no próximo domingo, no Maracanã.

Revelado pelo Internacional, Daniel Carvalho foi campeão mundial Sub-20 em 2003 e também já atuou pela seleção principal do Brasil, na primeira passagem de Dunga pela equipe, quando ela ainda defendia o CSKA Moscou.

Depois, porém, não se destacou pelo catariano Al-Arabi, Atlético Mineiro, Palmeiras e Criciúma, último clube que defendeu, em 2013. Agora, porém, Daniel Carvalho recebe uma nova chance com a assinatura de um contrato até o fim de 2015 com o Botafogo.