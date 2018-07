Daniel Carvalho diz já ter acerto com o Palmeiras para a temporada de 2012

BELO HORIZONTE - O meia-atacante Daniel Carvalho já está em Belo Horizonte para, na segunda-feira, se reapresentar junto com o restante do elenco do Atlético-MG. Mas ele pode nem precisar se juntar ao grupo alvinegro. O jogador pode ser envolvido numa troca com o Palmeiras, já acertou as bases salariais com o time paulista e espera uma definição durante o fim de semana.

O jogador aguarda uma decisão das duas diretorias para saber o seu futuro. Com ele o Palmeiras está tudo certo. "A gente já chegou a um acordo, mas quem tem que decidir agora é o Atlético e o Palmeiras", disse Carvalho, em entrevista à TV Alterosa. O clube mineiro tenta incluí-lo como contrapeso na negociação para a permanência do volante Pierre em Belo Horizonte.

Daniel Carvalho se diz pronto para se reapresentar ao técnico Cuca, se assim preferir a diretoria atleticana. "Eu sou funcionário do clube, o que eles decidirem vou acabar acatando, respeitando. Se acabar rolando, acontecer alguma negociação, sigo minha vida e o Atlético a dele."

De acordo com o jogador, sua prioridade era continuar no Atlético, equipe pela qual ele fez um bom segundo turno do Campeonato Brasileiro. "A prioridade era o Atlético, mas o Atlético deixou bem claro que a intenção é não ficar comigo", lamentou Daniel Carvalho. Ele tem contrato com o Atlético apenas até maio.