Daniel Carvalho diz que tomou anabolizantes na Rússia

SÃO PAULO - Desde que chegou ao Palmeiras, no início deste ano, o meia Daniel Carvalho tem sido questionado sobre seu peso. Torcedores e parte da imprensa afirmam que o jogador está fora de forma. Mas, nesta segunda-feira, ele deu sua explicação para a atual condição física e revelou que tomou anabolizantes quando atuava pelo CSKA, na Rússia.

"Não tenho dificuldade para entrar em forma. Saí com 20 anos do Brasil bem magrinho, fininho. Fiquei seis, sete anos lá fora. Na Rússia, onde eu fiquei seis anos, não tem exame antidoping, então, infelizmente, quando cheguei no CSKA, me achavam muito magrinho e me deram anabolizantes. Eu não sabia o que eu estava tomando, eram injeções que em seis meses me fizeram engordar oito quilos. Isso fez eu crescer e nunca mais voltar a ser aquele jogador que saiu do Internacional", declarou, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

De acordo com o jogador, para chegar à melhor forma física ele precisará perder apenas mais "um ou dois quilos". "O pessoal quer me comparar com aquele Daniel que saiu do Brasil, mas não tem como. Eu tinha 20 anos, hoje tenho 28. No máximo posso dizer que tenho que perder um ou dois quilos, mas não tenho como perder mais que isso. Já perdi bastante peso nestas últimas duas semanas e meia. O torcedor e a imprensa precisam se acostumar com esse Daniel", afirmou.

Acima do peso ou não, o meia é uma das esperanças do Palmeiras para este ano e tem atuado bem quando exigido. No último domingo, fez sua estreia como titular pelo clube no empate por 1 a 1 diante do Catanduvense, pelo Campeonato Paulista. Ele ficou feliz com seu desempenho, mas admitiu que ainda pode evoluir.

"Dentro do que foi proposto, fiquei satisfeito. Eu não começava uma partida fazia quase dois meses e acho que, com a bola nos pés, consegui criar boas chances. Sei que tenho muito a melhorar, mas gostei do desempenho", disse.

Após sair perdendo, o Palmeiras só conseguiu o empate na parte final da partida, com Fernandão, de cabeça. O atacante comemorou o gol e agora quer buscar seu espaço como titular. "Foi um gol do jeito que eu gosto, de cabeça. Aproveitei a boa cobrança do Assunção e vi que poderia chegar no lance", lembrou. "Tenho treinado forte e procurado entrar bem nas partidas. Espero que esse gol represente o meu recomeço aqui no Palmeiras", comentou.