Daniel Carvalho e Neto Berola desfalcam o Atlético-MG O Atlético Mineiro perdeu dois jogadores por lesão para o confronto com o Botafogo, sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Daniel Carvalho e o atacante Neto Berola foram vetados pelo departamento médico e não foram relacionados pelo técnico Dorival Júnior.