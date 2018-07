Daniel Carvalho é vetado por Kleina e não pega o Bahia

SÃO PAULO - O Palmeiras conta com dois importantes reforços para a partida contra o Bahia, quarta-feira, às 19h30, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Henrique e Maurício Ramos estão de volta de suspensão. Outro que deveria voltar é Daniel Carvalho, mas o meia foi vetado pelo técnico Gilson Kleina, que decidiu mantê-lo em São Paulo para melhorar a forma física.

O meia é um dos atletas mais criticados do elenco pela torcida e diretoria, tem contrato até o final do ano, mas não deve renovar o vínculo. Visivelmente fora de forma, já há algum tempo não tem rendido o esperado. Kleina disse algumas vezes que o considera um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, mas precisa ter a bola no pé. Como o momento não permite tais regalias, já que todos precisam marcar e roubar a bola, Daniel Carvalho a cada dia perde mais espaço, e hoje Tiago Real e Patrick Vieira aparecem à frente do meia, que ainda tem contrato com o Atlético-MG.

Kleina admite que teve uma conversa com Daniel Carvalho, mas nega que a decisão de afastá-lo seja atendendo a pedido da diretoria. "Falei para o Daniel que ele precisava treinar mais e recuperar a posição. Não existiu nenhuma cobrança para eu tirá-lo do time. Não sei de onde saiu isso", disse o treinador.

Em agosto, a diretoria e o técnico Luiz Felipe Scolari estavam irritados com a postura do meia e de Maikon Leite. A suspeita era de que ambos estavam fazendo ''corpo mole'' e não se esforçavam para se recuperar das dores musculares que tinham. O caso criou grande polêmica e, desde então, Daniel não conseguiu mais emplacar uma sequência de bons jogos.

Para o duelo com o Bahia, Kleina não poderá contar com Thiago Heleno e Juninho, suspensos, além de Marcos Assunção, Correa, Maikon Leite e Valdivia, que continuam machucados. Wesley ainda não está em condições de atuar, enquanto Barcos joga pela seleção argentina na terça-feira e pode voltar para o jogo na quarta.