Daniel Carvalho festeja primeiro gol no Palmeiras e mira titularidade

SÃO PAULO - Depois de marcar o belo gol que abriu o caminho para a vitória do Palmeiras sobre o XV de Piracicaba, por 3 a 2, na noite da última quarta-feira, 8, no Pacaembu, o meia Daniel Carvalho festejou o fato de ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa da equipe, que assumiu a liderança do Campeonato Paulista. Empolgado com a sua atuação, o jogador também destacou que agora mira um lugar no time titular comandado por Luiz Felipe Scolari.

"Aos poucos vou conquistando meu espaço e, no futuro, quero a titularidade. Infelizmente, hoje (quarta) foi por causa da lesão do Valdivia. Espero que ele se recupere logo porque o grupo precisa dele. E depois, com o grupo todo unido, eu vou buscar minha vaga como titular", ressaltou o jogador, se referindo ao fato de o meia chileno ter sido afastado por 15 dias por causa de um problema muscular na coxa.

Outro destaque da vitória do Palmeiras diante do XV de Piracicaba foi o volante Marcos Assunção, exaltado por Daniel Carvalho após fazer mais um belo gol de falta e ainda dar o passe preciso para Artur marcar e garantir o 3 a 2 para o time do Palestra Itália.

"Tem que explorar a qualidade do Marcos Assunção, pois, além de ser um jogador técnico, ele é a grande arma do Palmeiras. Se tivermos uma oportunidade de tentar cavar uma falta, a gente vai cavar, porque a qualquer momento o Assunção pode decidir para o nosso lado", completou o meio-campista.

Já o goleiro Deola, que assumiu ter falhado no lance do primeiro gol do XV de Piracicaba, marcado por Ricardinho em cobrança de falta, preferiu projetar um futuro vitorioso da sua equipe a ficar lamentando a sua atuação na última quarta-feira. "A equipe do Palmeiras é uma equipe forte. Foi apenas a sexta rodada (do Paulistão). Se continuarmos nessa forma de jogar, nessa conduta de estarmos sempre determinados e com vontade, temos grandes chances no campeonato", enfatizou.