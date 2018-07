Daniel Carvalho minimiza briga pela liderança do Paulistão no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Daniel Carvalho minimizou nesta sexta-feira a acirrada briga pela liderança do Campeonato Paulista. Para o jogador, o Palmeiras deve focar apenas a vitória no duelo contra o Ituano, sábado, no Pacaembu. "Nosso primeiro objetivo é somar os pontos. A liderança é uma consequência", afirmou.

Para alcançar a ponta, o Palmeiras precisa vencer o adversário deste fim de semana e ainda torcer por um empate no clássico entre Corinthians e São Paulo, domingo, no Pacaembu. As três equipes somam 14 pontos na tabela.

Em busca da vitória, Daniel Carvalho cobrou atenção e intensidade do Palmeiras, principalmente no início da partida. "Sabemos que os grandes estão tendo dificuldades contra os times do interior. Temos que pensar em matar o jogo logo no início, não podemos vacilar em nenhum momento", alertou.

Destaque do time na vitória sobre o XV de Piracicaba na quarta-feira, o meia revelou nesta sexta que ainda não se sente 100% fisicamente neste início de temporada. "Ainda não estou 100%, mas a cada jogo estou me sentindo melhor", comentou Daniel Carvalho, autor do primeiro gol palmeirense no meio de semana. "A minha função principal é dar assistências para os companheiros. Não estou tão preocupado em marcar gols", comentou.