Daniel Carvalho não treina e desfalca Palmeiras domingo

Daniel Carvalho já havia ficado fora da atividade da última quinta, quando foi dito que ele ainda passaria por uma reavaliação médica neste sábado. Mas o médico Vinicius Martins afirmou que ele só vai voltar a participar dos treinos da equipe na próxima segunda. Assim, Valdivia volta à equipe após cumprir suspensão na Copa do Brasil.

Por outro lado, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá contar com o atacante Maikon Leite. O jogador sofreu uma pancada nas costas diante do Coruripe e precisou deixar a partida no intervalo. Ele chegou a ser desfalque do treino de quinta, mas nesta sexta trabalhou normalmente e foi confirmado.

O confronto deste domingo é de extrema importância para ambos os lados. O Palmeiras é o líder do Campeonato Paulista, com 32 pontos, mas é seguido de perto pelo Corinthians, que aparece na terceira colocação, com um ponto a menos. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do time do Parque São Jorge, mas leva vantagem no saldo de gols.