Daniel Carvalho não treina e é dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira, depois de garantir a classificação na Copa do Brasil com a vitória por 3 a 0 diante do Coruripe, em Jundiaí, na noite anterior. Mas a alegria pela vaga logo se transformou em preocupação para o técnico Luiz Felipe Scolari, já que Daniel Carvalho voltou a ficar de fora do treinamento e se tornou dúvida para o clássico diante do Corinthians, neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

O meia desfalcou o Palmeiras na partida da última quarta por conta de dores musculares na coxa direita e, nesta quinta, voltou a sentir o problema. Por isso, ficou no departamento médico, onde realizou tratamento. Sua presença em campo no domingo dependerá de uma reavaliação, que será realizada no sábado.

Outro que também ficou no departamento médico durante as atividades desta quinta foi o atacante Maikon Leite. O jogador sofreu uma pancada nas costas diante do Coruripe e precisou deixar a partida no intervalo. Sua situação, no entanto, é menos preocupante e ele deve voltar a trabalhar normalmente nesta sexta.

Enquanto Daniel Carvalho e Maikon Leite ficaram no departamento médico, os titulares do Palmeiras fizeram um trabalho regenerativo com massagens e exercícios leves na sala de musculação. Já os demais atletas fizeram um treino de fundamento no campo.

O confronto deste domingo é de extrema importância para ambos os lados. O Palmeiras é o líder do Campeonato Paulista, com 32 pontos, mas é seguido de perto pelo Corinthians, que aparece na terceira colocação, com um ponto a menos. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do time do Parque São Jorge, mas leva vantagem no saldo de gols.