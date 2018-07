Daniel Carvalho nega estar acima do peso no Palmeiras

"Não me incomodo com as perguntas, é o papel de vocês. Sei que quando eu estiver bem, vocês vão elogiar. E se tiver mal, vão me criticar. Se for bem, não me interessa se falarem que estou gordo", afirmou Daniel Carvalho, que revelou nesta sexta-feira ter perdido peso desde a sua contratação.

"Em duas semanas e meia (desde que chegou ao Palmeiras), perdi mais de quatro quilos. Mas não adianta, esse é meu biotipo. Sei que estou dando motivos para os brincalhões dizerem que estou gordo", disse, defendendo que o seu biotipo pode dar a falsa impressão de que está acima do peso.

Daniel Carvalho, porém, revelou que até o seu pai o questionou sobre a sua condição. "Até meu pai falou que pela tevê eu estou parecendo um pouco acima do peso. Quando vem dele, eu penso atenção no que ele falo. E levo as ''cornetas'' dele numa boa", comentou.

Apesar de garantir que não está acima do peso, Daniel Carvalho admitiu que ainda não tem condições de disputar uma partida completa pelo Palmeiras. "Fisicamente estou me sentindo legal. Creio que não tenho condições de jogar os 90 minutos, mas já tenho mais do que um tempo".

Mesmo assim, Daniel Carvalho, que entrou durante o segundo tempo da partida contra a Portuguesa, na última quarta-feira, avaliou ter condições reais de ser titular do Palmeiras. "Com todo respeito aos companheiros, posso ser titular. Vim para jogar e tentar espaço no time"

De acordo com Daniel Carvalho, ele faz função parecida com a de Valdivia, mas garantiu ter condições de atuar ao lado do meia chileno no Palmeiras. "Me encaixaria mais na posição do Valdivia, mas isso significa que eu não possa jogar aberto pelos lados".