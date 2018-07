Daniel Carvalho quer 'ano melhor' no Palmeiras

SÃO PAULO - Anunciado como reforço na última segunda-feira, o meia Daniel Carvalho foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta terça pela manhã, na Academia de Futebol. Contratado junto ao Atlético-MG, o jogador exibiu confiança de que terá sucesso com a camisa palmeirense, após assinar contrato até 31 de dezembro de 2012, com opção de renovação por mais dois anos.

"Vamos tentar recolocar o Palmeiras no seu devido lugar. O Palmeiras no ano passado não teve um ano bom, e eu também passei dificuldades pelo Atlético-MG. Espero que este ano seja melhor para os dois: para mim e para o Palmeiras", ressaltou Daniel Carvalho, de 28 anos, que estourou no futebol brasileiro com a camisa do Internacional e depois defendeu CSKA Moscou, da Rússia, e Al-Arabi, do Catar, antes de se transferir para o Atlético-MG em 2010.

Na equipe mineira, o jogador acabou tendo papel decisivo no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, no qual o time se livrou do rebaixamento na reta final da competição. "Se eu jogar o que joguei no fim de 2011, o Palmeiras fez um bom investimento", disse o meio-campista.

No seu novo clube, Daniel Carvalho correu em volta do gramado na manhã desta terça-feira ao lado do zagueiro paraguaio Adalberto Román, que chegou emprestado pelo River Plate como outro reforço para esta temporada. E, após a atividade, o ex-atleticano revelou que a chegada ao Palmeiras foi a concretização de um namoro que o clube paulista iniciou com ele em 2011.

"O Palmeiras já havia me procurado no fim do ano passado. Talvez se não acertasse agora eu viria em maio, quando acabaria o meu contrato com o Atlético-MG", acredita Daniel Carvalho, que minimizou o fato de hoje estar acima do peso, sendo que desde o ano passado o atleta convive com críticas por sofrer para atingir a forma ideal.

"Não vou falar em números, mas vou ter que perder um pouco de peso. Na verdade, é até menos do que imaginava, e fiquei feliz, mas em uma semana eu entro em forma", prometeu.