Daniel Carvalho se diz envergonhado com derrota do Botafogo O Botafogo continua líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de pontos beirando os 75%, mas a torcida não tem motivos para sorrir neste domingo. Afinal, no sábado a equipe alvinegra levou 4 a 2 do Macaé, sofreu seu mais doído revés da temporada, e voltou ao Rio envergonhada.