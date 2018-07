Daniel Carvalho treina como titular do Atlético Mineiro

BELO HORIZONTE - A dispensa do meia Ricardinho abriu as portas para que outro dos mais caros atletas do elenco do Atlético-MG voltasse a ganhar espaço. Nesta quarta-feira, Daniel Carvalho treinou entre os titulares no trabalho tático comandado por Dorival Júnior na Cidade do Galo e pode começar jogando contra o América de Teófilo Otoni, no domingo, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Até a semana passada, Daniel Carvalho colecionava um período de mais de cinco meses sem nem mesmo ser relacionado. Neste tempo, teve duas lesões e, depois de recuperado, sofreu para perder peso e ter condição de jogo. Foi relacionado contra o Prudente, na quarta-feira passada, e, contra a Caldense, entrou logo no primeiro tempo, tendo boa atuação.

Outra novidade entre os titulares no treino desta quarta foi a entrada de Bernard na lateral direita, jogando improvisado. Durante o treinamento, Patric o substituiu. De resto, o time foi o mesmo que pegou a Caldense, com: Renan Ribeiro; Bernard, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Serginho, Fillipe Soutto, Jackson e Daniel Carvalho; Mancini e Magno Alves.

No decorrer da atividade, o lateral Guilherme Santos se chocou com o Werley, foi ao chão e reclamou de fortes dores no tornozelo direito. Foi atendido rapidamente e teve descartada qualquer lesão. Titular nos últimos três jogos, ele comemora a sequência: "No futebol, você evolui a cada dia. Gosto muito do trabalho e isso ajuda a melhorar. Tenho muito mais para demonstrar. Até chegar o Campeonato Brasileiro, vou trabalhar para o pessoal ver que sou um jogador que pode ajudar o elenco", comentou.