Daniel Carvalho volta a treinar com grupo do Palmeiras

Daniel Carvalho treinou junto com os demais atletas que não estiveram em campo na derrota no clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Eles fizeram um trabalho em campo reduzido e, em seguida, realizaram uma atividade tática com chutes a gol. Já o grupo que iniciou o clássico fez um trabalho de recuperação, com massagem e hidromassagem.

Para o duelo contra o Paulista, que acontece nesta quarta-feira, às 22h, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá contar com o volante Wesley, caso ele seja regularizado na CBF em tempo hábil. O novo reforço será apresentado às 12h desta terça-feira, na Academia de Futebol.

RECUPERAÇÃO - Outra novidade desta segunda-feira na Academia de Futebol foi o atacante Luan, que iniciou os trabalhos de fisioterapia e fortalecimento muscular. O jogador realizou uma cirurgia no pé esquerdo em 14 de fevereiro e, desde então, estava de repouso domiciliar.

"Estava agoniado de ficar em casa (risos). Às vezes é bom ficar um período maior com a família, com meus irmãos, mas chega um momento em que a gente sente falta desse convívio, da brincadeira com os companheiros, dos treinamentos. Espero seguir à risca todas as recomendações médicas para voltar o mais rápido possível", disse o atacante, que deve voltar a jogar apenas em maio.