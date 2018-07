Daniel Carvalho volta para a reserva no Atlético-MG Durou pouco a experiência de Daniel Carvalho como titular do Atlético-MG. Depois de treinar como titular na quarta e na quinta, nesta sexta-feira o ex-colorado perdeu posição no treino comandado por Dorival Junior e vai começar na reserva contra o América de Teófilo Otoni, no domingo.