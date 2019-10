Saiba quem é Daniel Fuzato, goleiro convocado para a seleção brasileira

Uma das novidades da seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina e a Coreia do Sul é o goleiro Daniel Fuzato. O jogador tem 22 anos e defende a Roma, após iniciar a carreira na base do Palmeiras, mas ele nem chegou a atuar no time profissional alviverde.

No meio do ano passado, ele foi negociado pelo Palmeiras, que era comandado por Roger Machado. A visão da diretoria e da comissão técnica era que ele não teria oportunidades, já que o time contava com Fernando Prass, Weverton e Jailson. Em seus últimos dias no clube, chegou a treinar em horários diferentes do restante do elenco.

A Roma comprou o jogador por 500 mil euros (R$ 2,2 milhões na época) e o Palmeiras manteve 20% de seus direitos econômicos. O curioso é que o clube italiano o contratou justamente pensando na saída de Alisson, titular da seleção e que foi para o Liverpool. Fuzato chegou com o objetivo de ser preparado para um dia assumir a vaga de titular. Atualmente, tem ficado no banco de reservas.

Outras novidades

Nas laterais, além de Emerson, Tite também resolveu apostar em Renan Lodi, que vem se destacando no Atlético de Madrid, sendo que ambos estiveram presentes em listas recentes de André Jardine para a seleção brasileira pré-olímpica. E Douglas Luiz, do Aston Villa e também com idade para participar de Tóquio-2020, se o Brasil se classificar aos Jogos de 2020, foi a principal novidade na relação de meio-campistas apresentada pelo treinador.