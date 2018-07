Daniel Guedes celebra 1º gol pelo Santos: 'Fazia tempo que pedia a oportunidade'

O lateral-direito Daniel Guedes comemorou duplamente a vitória do Santos nesta quarta-feira, sobre o Atlético Mineiro, por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Além do bom triunfo, afinal, ele também festejou o seu primeiro gol pelo clube paulista.

E foi um gol decisivo. O duelo permanecia empatado até os 48 minutos do segundo tempo, quando o lateral-direito cobrou uma falta no ângulo, com perfeição, garantindo a vitória que deixou o Santos na vice-liderança do Brasileirão.

"Não posso deixar de agradecer a Deus. Fazia muito tempo que pedia essa oportunidade, de fazer um gol, e não poderia ser diferente: em um clássico, fazendo o gol da vitória", disse o lateral, que jogou apenas devido à lesão de Victor Ferraz. "Venho buscando há muito tempo esse gol."

Feliz com o feito, Daniel Guedes comentou que o triunfo foi ainda mais importante devido às circunstâncias. "Jogar aqui é difícil, é sempre muita pressão", destacou o lateral. "Sabíamos que tínhamos de aproveitar as oportunidades. Desperdiçamos algumas, mas fomos felizes e saímos com a vitória. Isto é o mais importante."