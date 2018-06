Daniel Paulista assume o Boa e ex-zagueiro Chicão será o auxiliar

O Boa já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Após as reuniões realizadas no último final de semana, a diretoria acertou nesta segunda-feira com Daniel Paulista, de 36 anos. E seu auxiliar-técnico será o ex-zagueiro Chicão, que fez história no Corinthians.

Há pouco menos de duas semanas, Daniel Paulista se desligou do Sport, onde desempenhava a função de auxiliar mas foi treinador interino em mais de 40 jogos. Sob seu comando, o clube escapou do rebaixamento para a Série B do Brasileiro em duas oportunidades (2016 e 2017).

Daniel Paulista chega para o lugar deixado por Sidney Moraes, que na semana passada entregou o cargo, mesmo com a diretoria querendo a sua permanência. Junto com ele, saiu o coordenador de futebol Nedo Xavier.

Além de Daniel Paulista, a diretoria definiu o ex-zagueiro Chicão como auxiliar-técnico. Na época de jogador, se destacou principalmente com a camisa do Corinthians, com a qual conquistou diversos títulos. Entre os principais, estão a Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Hoje com 36 anos, ele anunciou a aposentadoria em 2015.

A dupla inicia os trabalhos nesta terça-feira e a estreia será no sábado, contra o CSA, às 16h30, no Rei Pelé, pela quinta rodada da Série B do Brasileiro. O Boa amarga a lanterna do campeonato sem nenhum ponto conquistado em quatro jogos.