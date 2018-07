Daniel rompe ligamento do joelho e só volta ao Botafogo em 2015

O Botafogo vai ficar sem um dos seus principais jogadores até o fim desta temporada. O meia Daniel rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e vai precisar de seis meses para se recuperar. Com isso, só volta aos gramados em 2015. Artilheiro da equipe com 5 gols, o jovem também vinha se destacando por sua habilidade e poder de criação.

Daniel sofreu a entorse no joelho durante uma dividida no início do jogo contra o Ceará, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O atleta terá de fazer uma cirurgia, que ainda não foi marcada. O substituto imediato deve ser o paraguaio Zeballos, que apesar de ter características mais ofensivas, por vezes é improvisado na armação de jogadas.

Após vencer o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai tentar confirmar a boa fase diante do Atlético Mineiro, domingo. No momento, o clube ocupa a 13ª colocação da competição, com 22 pontos.