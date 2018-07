Daniel se diz 100% e quer ajudar Botafogo no Brasileiro

Três semanas depois de marcar três gols e ter uma atuação brilhante na goleada do Botafogo sobre o Criciúma por 6 a 0, o meia Daniel sofreu uma lesão muscular e praticamente não conseguiu mais ajudar a equipe antes da parada do Brasileirão para a Copa do Mundo. O jogador, porém, está recuperado e quer retornar à equipe.

"Me machuquei no jogo em Juiz de Fora (MG) contra o Goiás, joguei no último jogo contra o Corinthians e me cuidei durante as férias que tivemos para não deixar cair o ritmo. Estou 100% para a volta do Campeonato Brasileiro e espero voltar a ter uma sequência de jogos", comentou o jogador, neste sábado.

Pela manhã, o elenco profissional treinou no Cefan (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, pertencente à Marinha). Neste domingo, o elenco volta a treinar no período matinal no local. De acordo com a programação divulgada pelo clube, os atletas serão submetidos a novos testes físicos e farão alguns trabalhos com bola.