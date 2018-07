Danielzinho é denunciado e deve desfalcar São Caetano

O carrinho desleal dado em Ferrugem no último domingo durante a partida entre Ponte Preta e São Caetano, que fraturou a perna do rival, pode fazer Danielzinho desfalcar o time do ABC paulista nas rodadas decisivas do Campeonato Paulista. O atacante foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e corre o risco de ser suspenso até por seis meses.

Danielzinho será julgado na próxima segunda-feira, às 18 horas, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, pelo artigo 254 - praticar jogada violenta - parágrafo 1.º II, que trata da "atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário", com pena de uma a seis partidas de suspensão.

A denúncia mais pesada é a do 3.º parágrafo, que diz "na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitando o prazo máximo de cento e oitenta dias".

Como o julgamento será apenas na segunda-feira e Danielzinho foi advertido pelo árbitro Luiz Vanderlei Martinucho apenas com o cartão amarelo, o atacante estará em campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada do Paulista. É uma opção para o técnico Ailton Silva, efetivado após o pedido de demissão de Geninho, na terça-feira. O time é o lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos em 11 jogos.