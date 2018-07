Danilinho comemora retorno ao time do Atlético-MG

"Sempre deixei claro que, quando voltasse ao Brasil, a minha prioridade era o Atlético, que foi o clube que abriu as portas para mim. Estou muito feliz por estar no Atlético de novo", disse Danilinho, que tem o passe fixado em US$ 6,5 milhões. "É um orgulho ter deixado as portas abertas aqui no Atlético. Estou muito feliz por voltar e espero fazer a torcida feliz."

Outro reforço atleticano que já treina junto com o restante do elenco é o volante Leandro Donizete. "Vim para ajudar, buscar meu espaço. A disputa por posição é sadia e sei que será difícil, mas tenho capacidade para ser titular. Mas, independente de quem for jogar, todos têm que dar o melhor para o Atlético", avisou o jogador de 29 anos, que veio do Coritiba.