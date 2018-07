Danilinho falta de novo e não joga mais no Atlético-MG O meia Danilinho repetiu o que já havia feito na tarde de sexta-feira e faltou ao treino da manhã deste sábado na Cidade do Galo sem dar qualquer satisfação ao clube. Por conta disso, a comissão técnica já entregou o caso à diretoria do Atlético-MG, que deverá rescindir o contrato com o jogador. É certo que ele não joga mais com a camisa alvinegra.