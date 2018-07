Danilinho falta e Cuca passa 'problema' à diretoria A fase em que tudo dava certo no Atlético Mineiro já ficou no passado. Depois de perder o segundo lugar do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, o time alvinegro se apresentou para treinar nesta sexta-feira sem Danilinho. O meia não apareceu para a atividade da tarde na Cidade do Galo e não deu explicações da ausência.