Danilinho não treina e deve desfalcar Atlético-MG O meia-atacante Danilinho ainda não treinou durante a semana no Atlético-MG e dificilmente vai ter condições de atuar no sábado contra a Caldense, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogador, que levou uma pancada no tornozelo direito na partida contra o América de Teófilo Otoni, domingo passado, esteve ausente do treino desta quinta-feira na Cidade do Galo.