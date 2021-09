Danilo afirma que argentinos 'sabiam das regras' e pede que Fifa atue com justiça

O lateral-direito Danilo foi o jogador da seleção brasileira escolhido para falar sobre o jogo com o Peru, quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo do Recife ficou em segundo plano, e o jogador acabou respondendo mais sobre a polêmica envolvendo a suspensão do jogo com a Argentina, domingo, na Neo Química Arena. Danilo garantiu que os rivais sabiam das regras sanitárias e deviam tomar outra postura. Ele também cobra justiça na decisão da Fifa. Ao mesmo tempo, pede para a equipe nacional "virar a página" e esquecer o ocorrido.

Os argentinos se defendem, falando que não foram notificados sobre a impossibilidade de Buendía, Martínez, Romero e Lo Celso adentrarem o Brasil, tampouco serem escalados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rebate, acusando-os de falsificarem documentação na chegada ao País. A CBF garante que notificou a AFA três vezes. Danilo, portanto, não teve dúvidas em culpar os 'hermanos' pela polêmica.

"Todo mundo sabe que os quatro jogadores da Argentina atuam na Inglaterra. Todo mundo sabe das regras do Reino Unido para chegar ao Brasil. Não era segredo para ninguém", disparou o lateral.

Sobre a possibilidade de o jogo terminar com W.O, o lateral diz que a opinião dele é indiferente, mas clama por Justiça da Fifa. "Todos os órgãos responsáveis têm as indicações, as provas, para que seja tomada a melhor decisão. Tem de cumprir a regra, a lei, tudo o que tiver escrito no papel tem de ser cumprido, fazendo justiça."

Seguindo a mesma linha do zagueiro rival Cristian Romero, um dos que não poderia estar campo, que falou em favoritismo da sua seleção à vitória, Danilo também enfatizou a ambição brasileira em vencer o clássico.

"Estávamos com muita vontade, muito concentrados para jogar. Mas foi uma situação que não tínhamos interferência, nem opção de poder mexer. Temos de focar nos treinos e jogos", ponderou. "Não tínhamos sentimento de que o jogo não aconteceria. Sempre tivemos na cabeça a convicção de que aconteceria a partida."

O jogador espera que o assunto seja deixado para as autoridades, pelo bem da seleção brasileira, sem deixar que interferiram na campanha perfeita nas Eliminatórias. Até aqui o Brasil soma apenas vitórias.

"A preparação para o jogo com a Argentina é especial, individualmente cada um se prepara psicologicamente de forma diferente. Tínhamos mais motivação de jogar, mas são situações inusitadas que têm de passar a página e pensar no Peru."