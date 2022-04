Danilo alcança 150 jogos nas três principais ligas da Europa e se credencia por vaga na Copa

Com um estilo discreto, o lateral-direito Danilo vai escrevendo uma história para poucos no futebol europeu. O brasileiro recentemente alcançou a marca de 150 jogos nas três principais ligas do Velho Continente, onde atua pela Juventus e acumula passagens pelo Manchester City e Real Madrid. Com a confiança de Tite na seleção brasileira, o atleta vai se credenciando por uma vaga no grupo que vai à Copa do Catar.

Há dez anos na Europa, Danilo soma 75 jogos pela Juventus no Campeonato Italiano, 34 pelo City no Inglês, e 41 pelo Real na Espanha. Vale ressaltar que os números dizem respeito apenas aos campeonatos nacionais, sem levar em consideração torneios de mata-mata e competições internacionais, como a Liga dos Campeões da Europa. Ao todo, são mais de 500 partidas na carreira.

"É um enorme orgulho e satisfação alcançar esta marca nos principais campeonatos europeus. Todos eles são grandes torneios e todos bastante diferentes em sua essência e nas suas características dentro de campo. Estes três campeonatos fizeram de mim um jogador melhor e mais completo, e tive o privilégio de conquistar títulos em todos eles", diz Danilo.

Revelado pelo América-MG, que disputa o Brasileirão e a Libertasdores nesta temporada, Danilo despontou ao fazer parte do time do Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, campeão da Libertadores de 2011. Ele marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 na final contra o Peñarol. As boas atuações levaram o jogador ao Porto, onde atuou ao lado dos brasileiros Casemiro e Alex Sandro, e os reencontrando nos anos posteriores no Real Madrid e na Juventus, respectivamente.

"Não esqueço o meu percurso no Brasil, e os mais de 100 jogos entre o Santos e o América-MG. As três temporadas no Porto também foram importantíssimas para a evolução da minha carreira", comenta o lateral de 30 anos.

SOLIDEZ NA SELEÇÃO

A trajetória de Danilo com a camisa do Brasil coincide com o início de sua história no futebol profissional. A primeira convocação veio em 2011, para o Superclássico das Américas, com a chancela de Mano Menezes, que comandava a seleção na época. O brilho no Santos também o levou a fazer parte do grupo que conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Londres. Acabou sendo preterido por Felipão para o Mundial de 2014, perdendo a vaga para Maicon.

Diferentemente da tradição brasileira de revelar laterais com boa qualidade no apoio, Danilo se destaca pela qualidade na defesa, chegando a atuar como zagueiro na atual Juventus de Massimiliano Allegri. A compreensão tática e a facilidade na leitura do jogo o ajudaram a garantir lugar cativo no time de Tite, que deve levar o jogador para a Copa do Catar.

"Danilo traz solidez defensiva, liberando o segundo meio-campista, liberando atacante do lado direito nesse equilíbrio de ideias. Ele dá normalmente, junto com os dois zagueiros, uma liberdade para que seis outros jogadores possam fluir, transitar, chegar, e ele chegando por trás, como elemento surpresa", disse Tite, em entrevista coletiva, no ano passado.

Disputando a titularidade da seleção brasileira com Daniel Alves, o lateral da Juventus já declarou que a briga pela posição é saudável, e que aprende muito com o veterano de 38 anos, mas que está pronto para assumir o posto caso essa seja a vontade de Tite. "Me encontro muito à vontade no meu clube, num momento de vida muito tranquilo. Tudo que vivi e aprendi no futebol me fizeram ser experiente e poder jogar pela seleção. Claro que idade, experiência, clube, nada disso te garante como titular da seleção brasileira. O que garante é o desempenho diário de quando você está aqui, no seu clube. É isso que eu sigo."