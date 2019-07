Danilo Avelar deve acertar renovação com o Corinthians nesta quinta-feira

O lateral-esquerdo Danilo Avelar deve assinar nesta quinta-feira novo contrato com o Corinthians. Nesta quarta-feira, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou a rescisão do atual contrato, que era de empréstimo e tinha validade até o dia 31.

O Corinthians pagará 1,5 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) ao Torino para ficar em definitivo com Danilo Avelar. Pelo acordo com o clube italiano, o pagamento será feito em duas parcelas, a primeira paga agora e a outra em 2021.

Danilo Avelar receberá aumento salarial e deverá assinar o novo contrato com validade de três anos. O jogador chegou ao Corinthians no ano passado a pedido do técnico Fábio Carille. Na época estava emprestado ao Amiens, da França. Após a saída do treinador, o lateral teve queda de rendimento e terminou a temporada na reserva do jovem Carlos Augusto.

Ele começou 2019 sob desconfiança, mas aos poucos ganhou espaço entre os titulares novamente. No total, ele já disputou 62 jogos e anotou sete gols, alguns deles importantes como na vitória sobre o Palmeiras no Paulistão deste ano.