Danilo Avelar deve retomar vaga de titular no Corinthians depois do clássico

Por mais que o lateral-esquerdo Carlos Augusto, de 19 anos, faça uma grande partida no clássico contra o São Paulo, sábado, na Arena, o Corinthians deverá ter o retorno de Danilo Avelar para a posição na partida seguinte, contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque Carlos Augusto foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu para seleção brasileira sub-20. O time nacional fará dois amistosos com a Colômbia nos dias 15, em Belo Horizonte, e 20 de novembro, em Goiânia, como preparação para o Sul-Americano, em janeiro, no Chile.

Por causa das datas, o jovem lateral desfalcará o Corinthians também na partida contra o Vasco, em casa, pela 35ª rodada, e é dúvida para o duelo com o Atlético-PR, fora, já que acontecerá no dia 21, dia seguinte do segundo amistoso.

Avelar tem sido um dos jogadores que a torcida mais tem pegado no pé nas últimas rodadas. No entanto, desde que chegou, em julho, tem sido titular. Ele fez 26 jogos pelo Corinthians no total e marcou dois gols, ambos sob o comando de Jair Ventura.

A posição é uma das principais carências o atual elenco, já que Juninho Capixaba, contratado no início do ano, não conseguiu uma boa sequência no time e foi emprestado ao Grêmio. O jogador é um dos que pode ter uma nova oportunidade no Corinthians na próxima temporada.

Carlos Augusto não será a única novidade para o clássico contra o São Paulo. O meia Jadson se recuperou de problema na panturrilha direita e voltará a reforçar o Corinthians após dois jogos de ausência. O atacante Romero e o volante Douglas também demonstraram estar bem fisicamente e vão para o jogo. O primeiro havia sofrido um entorse no tornozelo esquerdo e o outro, uma pancada na coxa.

O Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. O time está a apenas cinco da zona de rebaixamento. No clássico, tem a oportunidade de escapar das últimas colocações e ainda sonhar com uma vaga no G-6. O time alvinegro deve entrar em campo com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Romero e Danilo.