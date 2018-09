Danilo Avelar festeja gol decisivo pelo Corinthians e reação do time após má fase

Herói da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport, neste domingo, em Itaquera, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao marcar o gol salvador aos 43 minutos do segundo tempo, o lateral Danilo Avelar espera que a equipe tenha mais tranquilidade para trabalhar nos próximos dias, após superar uma sequência de maus resultados.

"Primeiro tenho de defender, mas fiz um gol que eu tanto esperava. Com muita garra estamos conseguindo sair dessa situação. Daqui para frente, só alegria", disse Danilo Avelar.

Com o resultado, a equipe chegou 33 pontos, na oitava posição do Brasileiro, e respira mais aliviada por se afastar da zona do rebaixamento. O Corinthians tinha até este domingo apenas uma vitória nos oito jogos anteriores pelo Brasileiro. O time volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Internacional na sua arena, pela 26ª rodada da competição.

"Em casa o importante é ganhar, não temos de pensar em performance, mas sim em vitórias. Temos de acreditar nas jogadas até o final. Coloquei o máximo de empenho para chegar e consegui ser feliz", disse Danilo Avelar

O meia Jadson, autor do primeiro gol do Corinthians, aos 13 minutos do segundo tempo, festejou a vitória, mas fez uma ressalva: os companheiros precisam ter maturidade para o Corinthians superar a má fase. "Estávamos tentando essa vitória há algum tempo. Tomara que a equipe possa amadurecer a cada jogo. Sair atrás do resultado é meio complicado. Estamos sofrendo há alguns jogos, já está na hora de todo mundo criar maturidade para deixar o jogo mais tranquilo", disse.