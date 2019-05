Danilo Avelar pede intensidade ao Corinthians contra Deportivo Lara

O lateral-esquerdo Danilo Avelar pediu aos companheiros de Corinthians para manter a mesma intensidade do jogo de ida contra o Deportivo Lara. Depois de ter vencido em casa por 2 a 0, as equipes se enfrentam novamente nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.

"O time tem de manter a concentração e a mesma intensidade, sabemos que tivemos exemplos recentes no campeonato que, mesmo fazendo o placar, temos que manter o foco no trabalho pra buscar a classificação", disse o jogador.

O Corinthians realizou dois treinos na Venezuela no Centro Luso Larense, na cidade de Barquisimeto, a 17 quilômetros de Cabudare, palco da partida. Carille não revelou o time que mandará a campo. Como o Corinthians não jogará no final de semana e ele declarou que os jogadores estão recuperados, a tendência é que o time entre com força máxima.

Com a ausência do volante Ramiro machucado, Carille deve deslocar Vagner Love para a direita e colocar Gustavol de centroavante. Mas o centroavante tem outras opções. Ele pode colocar Jadson, Regis ou até improvisar o volante Gabriel, que viajou para a Venezuela. Há também a possibilidade de promover a estreia do volante Matheus Jesus, relacionado para o primeiro jogo pelo Corinthians.

Depois de enfrentar o Deportivo Lara, o Corinthians folgará no final de semana e só voltará a campo na terça-feira para enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro perdeu a partida de ida para os cariocas por 1 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo.