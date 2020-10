Danilo Avelar se lesiona e deve virar desfalque no Corinthians

Autor do gol de empate do Corinthians no clássico contra o Santos, o zagueiro Danilo Avelar deve aumentar a lista de desfalques do técnico interino Dyego Coelho. O jogador sofreu entorse no joelho direito já nos acréscimos da partida, deixou o campo chorando e será avaliado nesta quinta-feira.

A suspeita é de que Danilo Avelar tenha sofrido lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Se isso se confirmar, o zagueiro será desfalque no Corinthians por alguns meses.

"Torcer para que não seja nada grave, é um jogador que vem fazendo boas partidas", disse Coelho, que deve recorrer aos garotos se Avelar virar desfalque confirmado. "Vamos olhar para a base, tem sub-23 e sub-20. Enfim, é pensar nisso para encontrarmos uma solução".

A lesão de Avelar ocorreu em disputa com Lucas Lourenço. O zagueiro corintiano deixou o gramado no carrinho e não pôde ser substituído, porque Dyego Coelho já havia realizado as cinco mudanças permitidas.

Se Avelar for desfalque, a opção imediata do treinador é escalar Bruno Méndez ao lado de Gil. O outro zagueiro do elenco, Léo Santos, ainda está em tratamento de lesão no joelho e não tem data para voltar a ficar à disposição. Ele não atua desde 2019.

O Corinthians volta a jogar no domingo, contra o Ceará, no Castelão. Os desfalques certos são os meio-campistas Cantillo, com a seleção colombiana, e Otero, com a seleção venezuelana.