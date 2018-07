Danilo celebra volta à lateral e pede Atlético-MG focado na marcação

Danilo foi confirmado nesta sexta-feira como substituto do suspenso Fábio Santos para o duelo de domingo, contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Feliz com a oportunidade, ele revelou que sentiu falta de atuar em sua posição de origem e projetou que o Atlético Mineiro fará um bom jogo mesmo atuando fora de casa.

"É uma oportunidade de ouro. Confesso que estou com um pouco de saudade de jogar ali, posição que joguei durante toda a minha vida, e me sinto muito à vontade", celebrou o lateral-esquerdo, que atuou como meia em suas principais partidas pelo time mineiro.

E, para obter um bom resultado no domingo, Danilo avaliou que o Atlético-MG precisa se manter concentrado na marcação. "Tomara que a gente consiga trazer os três pontos para Belo Horizonte e consiga fazer mais um jogo sem tomar gols. Já são três e isso mostra o crescimento da equipe em todos os aspectos", destacou o lateral, apostando em um triunfo atleticano em Salvador.

"Quando a gente se propõe a isso (a marcar bem), a vitória fica bem mais próxima porque temos um ataque muito potente. É nessa levada que a gente está indo, o professor Roger vem nos passando, jogo a jogo, que essa nossa recuperação no Brasileiro, daqui para frente, vai ser muito importante", acrescentou.

Ainda assim, Danilo ponderou que o Vitória é um bom time e dificultará o duelo, apesar de ser o lanterna do Brasileirão. "O Vitória tem um time de qualidade, foi campeão estadual e tenho certeza que está ali somente por um acaso. É muito forte em casa, joguei dois anos no Nordeste e sei como o Vitória é muito forte no Barradão. Vai ser um jogo difícil", completou.