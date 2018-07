Danilo comemora regularidade, mas diz ignorar números As duas únicas derrotas do Palmeiras na temporada - para Corinthians e Ponte Preta - tiveram um fator em comum: o zagueiro Danilo não estava presente na equipe alviverde. Um dos pilares da equipe, o defensor já está negociado com a Udinese, para onde vai ao fim do primeiro semestre, mas segue empenhado em ajudar o Palmeiras a conquistar os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil.