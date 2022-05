Danilo confirma boa fase no Palmeiras, festeja mais um gol e confia na renovação de contrato

O meio-campista Danilo confirmou a boa fase pela qual passa no Palmeiras, ao marcar o gol da vitória sobre o Emelec, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. O jogador afirmou que também confia permanecer no clube, com a renovação de contrato.

"Estou feliz demais, podendo ajudar com gols. Sobre renovação, a Leila Pereira e meus empresários que se acertem lá, ainda não sei de nada. Mas se ela falou (que está renovado), está falado", disse o jogador, que teria propostas de clubes europeus para se transferir na janela de negociação no meio do ano.

Outro que só tem motivos para festejar as boas atuações é o lateral-direito Marcos Rocha, que, de jogador ultrapassado por parte da imprensa e torcida, se transformou em um dos líderes do elenco palmeirense. O jogador falou do momento importante pelo qual passa dentro e fora de campo.

"Momento especial da minha vida este ano, fazendo bons jogos, a renovação, nascimento do filho (ficou fora último jogo), agradecer o apoio do Palmeiras, a assistência", disse o defensor, em entrevista à ESPN.

"Foi um jogo difícil, a gente tentou imprimir ritmo forte, e o importante são os três pontos. Temos de manter os pés no chão, estamos construindo algo e se fortalecendo dentro da competição, estamos de parabéns pelo resultado", afirmou o lateral, de 33 anos.

O Palmeiras volta a campo no sábado, às 19 horas, quando vai enfrentar o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul. Se Na Libertadores o time soma 100% de aproveitamento em cinco jogos, na competição nacional é o nono colocado, com nove pontos.