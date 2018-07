Por lesão muscular, Danilo desfalca o Corinthians por um mês

Depois de se recuperar de uma lesão grave, que exigiu mais de um ano de recuperação, o meia Danilo está novamente com um problema médico. O clube confirmou na tarde desta segunda-feira uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O meia já iniciou o tratamento e deverá desfalcar o time por um mês aproximadamente.

O problema físico ocorreu durante os treinamentos da última sexta-feira e tirou o jogador de 38 anos da lista de relacionados na derrota por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no último sábado. Nas últimas semanas, o meio-campista vinha trabalhando normalmente e chegou a ser relacionado para as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro.

No dia 30 de julho, o meia foi um dos jogadores mais ovacionados no momento da divulgação da escalação pelo sistema de som antes da partida com o Flamengo.

O último jogo de Danilo foi no dia 31 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Dias depois, ele sofreu uma fratura na fíbula da perna direita durante um treino e precisou passar por cirurgia. Desde então, luta para voltar. Por conta da gravidade da lesão, Danilo voltou aos treinos com uma diferença de força nas pernas e precisou fazer um longo trabalho de fortalecimento muscular.

O meia tem contrato com o Corinthians até dezembro. A diretoria e o atleta querem esperar o retorno aos gramados para definir a renovação. Uma opção seria se aposentar ao final da temporada. A outra é renovar o contrato por mais seis meses ou um ano.