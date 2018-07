Danilo divide importância do gol com os companheiros do Corinthians

SÃO PAULO - A história mais uma vez se repetiu. Na hora do aperto, lá estava Danilo para salvar o time e marcar um gol decisivo. Artilheiro da equipe na temporada com sete gols e também na Libertadores, com quatro, ele mostrou por que conquistou a torcida depois de um início de passagem pelo Corinthians em que era vaiado e chamado de lento.

Com o gol de chapa no início do segundo tempo, o meia eliminou o Santos e deixou o corintiano eufórico. Nos minutos finais, mesmo mancando e com dores, aguentou firme em campo e ajudou a segurar o resultado. "Todo mundo é herói, todo mundo aqui se ajuda. Jogadores, torcida e comissão técnica."

Danilo mandou o recado que todo torcedor gostaria de ouvir. "Quero deixar meu nome marcado na história corintiana com o título da Libertadores. Quem tem filho pequeno (ele é pai de três crianças) só fica marcado se ganhar título. E estamos muito perto disso."

VENHA QUEM VIER

Nesta quinta, o Corinthians saberá quem será seu oponente na decisão das próximas duas quartas-feiras. Boca Juniors e Universidad de Chile se enfrentam em Santiago, com vantagem do time argentino – venceu em Buenos Aires por 2 a 0. "Não temos de escolher adversário, o que vier pela frente teremos de vencer. Só tenho de agradecer a Deus por estar no local certo, no momento certo. Na minha carreira, sempre por onde passei, até no Japão, fiz gols decisivos. E espero repetir na final. Serão dois jogos complicados."