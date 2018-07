Danilo diz que Corinthians é favorito na Libertadores

"Eu acredito que sim (o Corinthians entra como um dos favoritos), nosso grupo é bom, todo mundo marca, todo mundo se ajuda e isso que fez a gente ser campeão (brasileiro) ano passado", disse. "Qualquer campeonato que disputar, tem nome para entrar como favorito, mas tem de levar isso para dentro do campo".

Danilo reconheceu que o Corinthians disputará a Libertadores pressionado a ser campeão, mas garantiu que a situação não assusta o grupo, principalmente por conta da experiência dos jogadores. Mas o meia ressaltou a necessidade do time estrear com vitória diante do Deportivo Táchira, em partida válida pelo Grupo 6.

"A gente sabe que o principal é estrear bem, isso nos dará uma moral melhor, mas a gente sabe que todo time quer ganhar e não será fácil, temos de superar isso. A maioria já jogou, nosso time é experiente e já passou por situações como essa", afirmou.

Autor do gol da vitória sobre o São Paulo no clássico de domingo, válido pelo Campeonato Paulista, Danilo foi substituído no segundo tempo pelo recém-contratado Douglas. Ele garantiu não temer a concorrência e elogiou o novo reforço do Corinthians.

"Quanto mais jogador melhor para gente, quem vai ter que resolver esse problema é o Tite, cada um vai buscar seu espaço, todo mundo está se respeitando, futebol tem que ser dessa forma", disse.