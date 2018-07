Danilo diz que Corinthians foi melhor e compara Cássio a Rogério Ceni

YOKOHAMA - Danilo foi campeão mundial com o São Paulo, quando a equipe tricolor derrotou o Liverpool por 1 a 0. Neste domingo, contra o Chelsea, o jogador foi fundamental para a segunda conquista do Corinthians. Relembrando a decisão de 2005, o meia ressaltou a importância de Cássio e chegou a compará-lo com Rógerio Ceni, ex-companheiro de São Paulo. "O Cássio foi igualzinho ao Rogério Ceni. Em 2005, o Rogério pegou tudo, até pensamento".

Cássio foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do Mundial, ganhando a Bola de Ouro da competição. O goleiro também ganhou o prêmio de melhor jogador da final, repetindo assim, Rogério Ceni, que comandou o título do São Paulo na edição do torneio em 2005.

Além da comparação entre os goleiros, Danilo não ficou em cima do muro quando perguntado sobre qual time teve o melhor desempenho.

"O Corinthians foi melhor (que o São Paulo). Em 2005, a gente sofreu um sufoco muito grande, a gente não conseguia jogar. Hoje (domingo) foi diferente, apesar de o Cássio ter feito boas defesas, nós também criamos, tocamos bem a bola e tabelamos".

O meia também lembrou que precisou superar a desconfiança dos corintianos para conquistar o coração do torcedor. "Eu vim de um time rival. Joguei lá três anos e chegar e conquistar a torcida é difícil. Mas eu lidei com isso da melhor forma possível, esperei minha oportunidade e fui conquistando meu lugar devagarzinho."