Danilo diz que Corinthians não pode errar na final contra Chelsea

YOKOHAMA - O meia Danilo afirmou neste sábado que o Corinthians não pode errar se quiser conquistar o título do Mundial de Clubes na decisão contra o Chelsea, marcada para este domingo, às 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama. "Temos que fazer um grande jogo, não pode ter erro. O erro tem de ser zero, cada um tem que entrar muito bem, sabendo da responsabilidade", disse.

Assim, Danilo ressaltou a necessidade do Corinthians não desperdiçar as chances que surgirem para definir a decisão com o Chelsea. "Tem que estar tranquilo para jogar, num jogo como esse você pode ter só uma chance clara", comentou o meia, que também reconheceu a ansiedade do grupo para o duelo. "Dá um frio na barriga, claro, é um momento diferente, mas é uma ansiedade boa, fica nessa ansiedade para começar a partida", completou.

Danilo explicou que a entrada do atacante Jorge Henrique no lugar do meia Douglas para a decisão deste domingo não vai alterar a sua função em campo. "Eu venho jogando por dentro (no meio), minha posição de origem é por dentro, não vejo problema", comentou.