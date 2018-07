Danilo diz que vantagem do Palmeiras é considerável

A sofrida vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, com o gol da vitória por 1 a 0 marcado no minuto final, foi muito comemorada pelos jogadores. Para o zagueiro Danilo, a equipe paulista obteve uma vantagem considerável para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Serra Dourada.

"Nós conseguimos uma vantagem pequena, mas que já é considerável para o próximo jogo", avaliou o zagueiro, afirmando que a defesa palmeirense teve trabalho no confronto de quinta-feira. "Foi uma partida dura. Eu, o Léo e o Edinho, principalmente, sentimos muitas dificuldades com os ataques do Atlético. Eles têm uma equipe forte, que nos apresentou perigo".

Autor do gol de pênalti, o meia Cleiton Xavier contou ter se emocionado com a vitória no último minuto. "Conseguimos uma vitória importante. E esse gol no final da partida foi mesmo emocionante para mim", garantiu o jogador.